Alperen Şengün triple-double'ın kıyısından döndü: Houston Rockets deplasmanda kazandı
NBA'de Houston Rockets, Toronto Raptors'ı 139-121 mağlup etti
NBA'in beşinci haftasında Alperen Şengün'lü Houston Rockets, Toronto Raptors'ın konuğu oldu.
Konuk ekip, yıldız oyuncusu Kevin Durant'in son çeyrekte gösterdiği performansla birlikte Toronto Raptors'ı deplasmanda mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı. Durant, karşılaşma boyunca attığı 31 sayının 12'sini son çeyrekte kaydetti.
Jabari Smith Junior, bulduğu 25 sayıyla birlikte Houston'un öne çıkan diğer oyuncusu oldu.
Rockets'ta yaklaşık 35 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 18 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle oynayarak "triple-double"a yaklaştı.
Üst üste dördüncü mağlubiyetini alan Raptors'ta Scottie Barnes 31 sayı atarken, Brandon Ingram 29 sayı ile mücadele etti.
