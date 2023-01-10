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Kevin Durant NBA'de en az 2 hafta oynayamayacak

NBA ekibi Brooklyn Nets'in yıldız oyuncusu Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 2 hafta uzak kalacak.

Kevin Durant NBA'de en az 2 hafta oynayamayacak

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Brooklyn Nets, sakatlanan Kevin Durant'ın en az 2 hafta oynamayacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün oynanan Miami Heat maçının 3. çeyreğinde sakatlanan Durant'in, sağ diz iç yan bağlarında burkulma tespit edildi.

34 yaşındaki basketbolcunun durumunun 2 hafta sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Bu sezon 29,7 sayı, 6,7 ribaunt, 5,3 asist, 1,5 blok ortalamalarıyla oynayan Durant'in forma giydiği Nets, 27 galibiyet ve 13 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 2. sırasında yer alıyor.

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