Kevin Durant, PSG'nin yeni hissedarı oldu

NBA oyuncusu Kevin Durant, PSG'nin yeni hissedarlarından biri oldu.

Bu yatırım, Durant’in PSG’nin çok branşlı büyüme projelerine ve Paris’te bir basketbol takımı kurma planlarına destek vermesini sağlayacak.



Katar Spor Yatırımları ile iş birliğini güçlendiren yıldız oyuncu, PSG’nin olası yeni stadyum projesi ve NBA Avrupa girişimlerine de danışmanlık yapacak.

Durant ayrıca 2020 yılında MLS ekiplerinden Philadelphia Union'ın da yatırımcısı olmuştu.