    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Kevin Durant'in sayı rekoru, Brooklyn Nets'in galibiyetine yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, çekişmeli geçen mücadele sonunda Brooklyn Nets'i 122-115 mağlup etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.04.2022 - 11:35

Kevin Durant'in sayı rekoru, Brooklyn Nets'in galibiyetine yetmedi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

NBA Batı Konferansı'nın zirvesindeki maçta Grizzlies, Suns'ı yendi

NBA Batı Konferansı'nın zirvesindeki maçta Grizzlies, Suns'ı yendi

NBA'in yıldızları, ikinci kez Oscar'dan ödülle döndü

NBA'in yıldızları, ikinci kez Oscar'dan ödülle döndü

NBA'de Atlanta Hawkas, Brooklyn Nets'i 122-115 mağlup etti. 

NBA'e 5 müsabakayla devam edildi. Doğu Konferası'nda play-off'a kalma mücadelesi veren Hawks, ağırladığı Nets'i 7 sayı farkla geçerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Hawks 41 galibiyetle konferansında 8. sırada yer aldı. Trae Young 36 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, DeAndre Hunter da 15 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Danilo Gallinari ise 15 sayı üretti.

Bu sezon 38. kez kaybeden Nets'te all-star Kevin Durant 55 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle kariyerinin sayı rekorunu kırmasına rağmen, bu performansı galibiyete yetmedi. Kyrie Irving de 31 sayı, 6 asistle maçı tamamladı.

TÜRK OYUNCULAR SAHAYA ÇIKTI

Cleveland Cavalies'ın deplasmanda New York Knicks'i 119-101 yendiği karşılaşmada 18 dakikada süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 10 sayı, 3'er ribaunt ve asist, 1 blokla galibiyette pay sahibi oldu.

Philadelphia 76ers ise konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 144-114'lük skorla geçtiği mücadelede toplam 21 isabetli 3 sayılık atışla bu alanda kulüp rekorunu egale etti. All-star Joel Embiid'in 29 sayı, 14 ribauntla galibiyette etkili olduğu Sixers'ta 6 dakika 52 saniye sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 4 sayı, 1'er asist ve blokla oynadı.

Miami Heat'in deplasmanda Chicago Bulls'u 127-109'luk skorla mağlup ettiği müsabakada ise milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, görev aldığı 3 dakikada 2 sayı ve 1 ribauntluk performans sergiledi.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 144-114

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 101-119

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 122-115

Chicago Bulls-Miami Heat: 109-127

Golden State Warriors-Utah Jazz: 111-107

NBA'DE PLAY-OFF ATEŞİ, HASLEM-BUTLER KAVGASI

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...