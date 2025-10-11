Kilis Belediye - 12 Bingölspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kilis Belediye - 12 Bingölspor maçının canlı olarak ekranlara geleceği platform belli oldu. Kilis Belediye ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. 12 Bingölspor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



KİLİS BELEDİYE - 12 BİNGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN?



TFF 3. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Kilis Belediye ve 12 Bingölspor kozlarını paylaşacak. Gaziantep'de, 7 Aralık Stadyumu'nda oynanacak kritik maç bugün (11 Ekim) saat 14.00’da başlayacak ve Bi Kanal üzerinden canlı yayınlanacak.

