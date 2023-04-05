NTV.COM.TR’ye geri dön

Kim Min-Jae için devler yarışıyor

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae için İngiltere'nin devleri yarışıyor. Transferin gözdesi olan Güney Koreli stoper için Liverpool bir adım önde.

Kim Min-Jae için devler yarışıyor

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

18 milyon euroluk serbest kalma maddesiyle Fenerbahçe'den ayrılan Kim Min-Jae, bu sezon şampiyonluğuna koşan Napoli'deki performansıyla dikkatleri çekti.

İtalyan basının yer alan haberlere göre; Liverpool, Manchester United ve Tottenham, 26 yaşındaki savunmacıyla ilgileniyor.

2024 yazından itibaren 45 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Güney Koreli futbolcunun transferinde en çok mesafe kat eden kulüp ise Liverpool. Yıldız futbolcu için daha önce Paris Saint-Germain de teklif yapmıştı.

Bu sezon Avrupa futbolunun flaş takımı olan Napoli, İtalya'da 16 puan farkla liderliğini sürdürürken, Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final oynayacak.

Kim Min-Jae için devler yarışıyor - 1
MHK Başkanı Lale Orta'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu: Dünyada kimse buna penaltı demez

MHK Başkanı Lale Orta'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu: Dünyada kimse buna penaltı demez

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...