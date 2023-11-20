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Kim Min-Jae'nin pirinç pişiricisi çalındı

Kim Min-Jae'nin en sevdiği pirinç pişiricisi Münih'e taşınırken hırsızlar tarafından çalındı. Danışmanı Dee Hong bu gelişmelerin ardından Güney Kore'den yeni bir pirinç pişiricisi getirdi.

Kim Min-Jae'nin pirinç pişiricisi çalındı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae'nin, Bayern Münih'e transfer olduktan sonra Münih'teki yeni evine taşındığı sırada pirinç pişiricisinin çalındığı bildirildi.

Bild'in haberine göre, Min-Jae'nin mobilyalarının taşındığı sırada kaldırımda bulunan pirinç pişiricisinin bir hırsız tarafından çalındığı aktarıldı.

Yaşanan hırsızlık sonrasında Kim Min-Jae'nin danışmanının Güney Kore'den Münih'e yeni bir pirinç pişiricisi getirdiği belirtildi.

Güney Koreli futbolcu, sezon başında Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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