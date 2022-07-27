Kim Min-Jae resmen Napoli'de

Fenerbahçe, Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'nin Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı.



Kulüpten KAP'a yapılan duyurdu, İtalyan kulüp ile 18 milyon 50 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaşıldığı belirtildi.



Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "Oyuncuya formamızı giydiği süre boyunca ortaya koyduğu performans için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" denildi.

TRANSFERİN AYRINTILARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin geçen yıl Çin'in Beijing Guoan takımından renklerine bağladığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu, tüm kulvarlarda 40 maçta forma giydi, 1 gol attı.



Napoli, transferi internet sitesinden duyururken, Kulüp Başkanı Aurelio De Laurentiis de sosyal medya hesabından Kim Min-Jae'nin sözleşme imzaladığı fotoğrafı paylaşarak, "Hoşgeldin Minjae" ifadesini kullandı.



Sözleşmenin 3+2 yıllık olduğu ve 45 milyon euroluk serbest kalma bedelinin bulunduğu basına yansıdı.



İtalyan ekibi, 2019 yılında da sarı-lacivertli takımda forma giyen Kuzey Makedonyalı Eljif Elmas'ı kadrosuna katmıştı.