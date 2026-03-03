Kimse anlam veremedi, 8-0 sonrası kovuldu

Brezilya ekibi Flamengo, teknik direktör Filipe Luis ile yollarını ayırdı.



Flamengo, iki ay önce sözleşmesini uzattığı Luis'i, kupadaki 8-0'lık Maduriera galibiyetinden sonra görevden aldığını açıkladı.



ÜÇ AYDA İKİ KUPA



Üç ay önce Copa Libertadores ve Brezilya Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Luis'in kovulması Brezilya'da şaşkınlıkla karşılandı. Kulüp ayrıca Luis yönetiminde Brezilya Kupası'nı da kazanmıştı.



Brezilya medyasına göre; Flamengo'nun yeni teknik direktörü Leonardo Jardim olacak.



Takımın başında 99 maça çıkan Luis, 2.09'luk ortalama elde etmişti. Flamengo ocak ayında Brezilya Süper Kupası'nı finalde kaybetmişti.



Flamengo ligde 3 maçta sonunda 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.

