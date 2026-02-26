Kırılması imkansız rekora koşuyor, Ronaldo'nun hedefine 35 gol kaldı

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Najma ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al Nassr 5-0 kazandı. Bu mücadeleden bir gol katkısı sağlayan Cristiano Ronaldo büyük hedefine bir adım daha yaklaştı.



41 yaşındaki Ronaldo, kariyerinin 965. golünü attı. Büyük hedefe 35 gol kaldı.



Kariyerinde 1000 gole ulaşmak isteyen Ronaldo, bu hedefe ulaşmayan futbolu bırakmak istemiyor.



DÖRT FARKLI KULÜPTE REKOR

Al Nassr formasıyla 100 golü geçen yıldız futbolcu, dört farklı kulüp ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu olmuştu.

Ronaldo kariyeri boyunca Real Madrid'de 450, Manchester United'da 145, Juventus'ta 101, Portekiz Milli Takım formasıyla da 138 gol atma başarısını göstermişti.



GOLLERİN DAĞILIMI

Sporting Lizbon: 5



Manchester United: 145



Real Madrid: 450



Juventus: 101



Al-Nassr: 121



Portekiz: 143

RONALDO'NUN 965. GOLÜ