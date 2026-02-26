Ramazan imsakiyesi banner
26.02.2026 10:26

Kırılması imkansız rekora koşuyor, Ronaldo'nun hedefine 35 gol kaldı
Reuters

Ronaldo'nun Al Najma maçından yansıyan karesi

NTV - Haber Merkezi

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo, kariyerinin 965. golünü attı. Büyük hedefe 35 gol kaldı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Najma ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al Nassr 5-0 kazandı. Bu mücadeleden bir gol katkısı sağlayan Cristiano Ronaldo büyük hedefine bir adım daha yaklaştı.

41 yaşındaki Ronaldo,  kariyerinin 965. golünü attı. Büyük hedefe 35 gol kaldı. 

Kariyerinde 1000 gole ulaşmak isteyen Ronaldo, bu hedefe ulaşmayan futbolu bırakmak istemiyor.


DÖRT FARKLI KULÜPTE REKOR

 

Al Nassr formasıyla 100 golü geçen yıldız futbolcu, dört farklı kulüp ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu olmuştu.

 

Ronaldo kariyeri boyunca Real Madrid'de 450, Manchester United'da 145, Juventus'ta 101, Portekiz Milli Takım formasıyla da 138 gol atma başarısını göstermişti.

GOLLERİN DAĞILIMI

 

Sporting Lizbon: 5
 

Manchester United: 145
 

Real Madrid: 450
 

Juventus: 101
 

Al-Nassr: 121
 

Portekiz: 143

 

RONALDO'NUN 965. GOLÜ

