Kırklarelispor - Galata maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK 1. turda Kırklarelispor - Galata Spor Kulübü karşı karşıya

Günün maçları, spor severlerin gündemindeki yerini koruyor. Süper Lig'e Milli ara verilmesi ardından futbol takipçileri Ziraat Türkiye Kupası maç programlarını takibe aldı. 1. tur ZTK maçları arasında Kırklarelispor - Galata karşılaşması bulunuyor. Peki, Kırklarelispor - Galata maçı ne zaman?



KIRKLARELİSPOR - GALATA MAÇI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları kapsamında Kırklarelispor - Galata 3 Eylül Çarşamba günü saat 15:00'da Kırklareli Atatürk Stadında karşı karşıya geliyor. ZTK maçları ASpor ekranlarından canlı olarak aktarılıyor.



Maçı hakem Muhammed Selim Özbek yönetecek. Yardımcı hakemleri ise; Eren Özçelik, Gökhan Salduz ve Nurullah Kırbaş olacak.