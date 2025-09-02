NTV.COM.TR

Kırklarelispor - Galata maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK 1. turda Kırklarelispor - Galata Spor Kulübü karşı karşıya

Ziraat Türkiye Kupası maçları yeni sezona heyecanlı başladı. 1. tur karşılaşmaları arasında bu hafta Kırklarelispor - Galata mücadelesi yer alıyor. Taraftarlar kendi takımlarının maçlarını canlı takip etmek için Kırklarelispor - Galata Spor Kulübü maçı canlı yayın bilgisini araştırıyor. İşte, ZTK 1. tur maçı saati ve kanalı...

Kırklarelispor - Galata maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK 1. turda Kırklarelispor - Galata Spor Kulübü karşı karşıya

Günün maçları, spor severlerin gündemindeki yerini koruyor. Süper Lig'e Milli ara verilmesi ardından futbol takipçileri maç programlarını takibe aldı. 1. tur ZTK maçları arasında Kırklarelispor - Galata karşılaşması bulunuyor. Peki, Kırklarelispor - Galata maçı ne zaman?

KIRKLARELİSPOR - GALATA MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları kapsamında Kırklarelispor - Galata 3 Eylül Çarşamba günü saat 15:00'da Kırklareli Atatürk Stadında karşı karşıya geliyor. ZTK maçları ASpor ekranlarından canlı olarak aktarılıyor.

Maçı hakem Muhammed Selim Özbek yönetecek. Yardımcı hakemleri ise; Eren Özçelik, Gökhan Salduz ve Nurullah Kırbaş olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...