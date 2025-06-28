Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu'nun hedefi 3. altın kemer

Kırkpınar’da 2015 ve 2018'de altın kemeri kuşanarak adını Türk güreş tarihine yazdıran Orhan Okulu, 30 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleşecek tarihi güreşlerde üçüncü kez zafer elde etmek istiyor.

Elmalı’da tamamlanan yoğun kamp süreci sonrası fiziksel ve teknik olarak en üst seviyeye çıkan Okulu, bu yıl hem bireysel hem de takım olarak zirveyi hedeflediklerini söyledi.



Başpehlivan Okulu, kamp süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde şu anda zirvedeyiz. Takım olarak çok iyi hazırlandık. Kırkpınar’da iddialıyız. Hedefimiz net. Altın kemeri Muratpaşa’ya, Antalya’ya getireceğiz" ifadelerini kullandı.

