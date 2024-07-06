Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı yayın bilgileri

Cumartesi günü aynı zamanda başpehlivanlık 2. ve 3. tur güreşleri de yapılacak. Aynı gün diğer boyların müsabakaları sürecek. Organizasyonun tamamlanacağı 7 Temmuz Pazar günü ise diğer boy güreşlerinin yanı sıra başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final güreşleri, ağalık ihalesi ile kapanış töreni icra edilecek. Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşlerde 852 pehlivan er meydanına çıkacak.

BAŞPEHLİVANLIK ÖDÜLÜ

Final güreşini kazanarak "Türkiye'nin başpehlivanı" unvanı alacak şampiyon sporcuya 550 bin lira, bu boyun ikincisine 275 bin lira, üçüncülere de 140'ar bin lira ödül verilecek.



Başaltı boy birincisi 70 bin, büyük orta birincisi 40 bin, küçük orta büyük boy birincisi 30 bin, küçük orta küçük boy birincisi 20 bin, deste büyük boy birincisi 15 bin, deste orta boy birincisi 12 bin, deste küçük boy birincisi 10 bin, ayak ve tozkoparan birinciler 8 bin, teşvik boy birincilerine 6 bin, minik boy birincileri 5 bin lira ödül alacak.



En iyi peşrevle tribünleri coşturacak pehlivana ise 10 bin lira ödül takdim edilecek.