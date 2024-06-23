Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman başlıyor? (Kırkpınar yağlı güreşleri tarihi)

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda son hazırlıklar yapılıyor. Yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi, tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerini izlemek için her yıl Edirne’ye akın ediyor.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

Edirne Belediyesi organizasyonu ile 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 1 Temmuz-7 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 5-6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin biletleri ise Biletix’te satışa sunuldu.

Edirne Belediye Encümen Kararı’yla 5 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek güreşler için girişler ücretsiz olarak belirlendi. Güreşseverler, 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar Günü, bilet alarak içeriye girebilecek.