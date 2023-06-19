Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman yapılacak? Eski formatta son kez...

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'den format değişiyor. Böylece seyircinin daha çekişmeli, heyecanlı müsabakalar izlemesinin sağlanması, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kalitenin daha da artırılması hedefleniyor. İşte, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarih bilgisi...



NE ZAMAN YAPILACAK?



662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Bu, eski formatta düzenlenecek son Kırkpınar olacak.



661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık müsabakalarında 54 isim çayıra çıkmıştı.



"PUANLAMA GELECEK YIL KALKABİLİR"



Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, gelecek yıldan itibaren Kırkpınar'da müsabaka kurallarında da değişiklik yapılabileceğini söyledi.



Türkiş, "Bu sezon puanlamanın kaldırılmasını teknik olarak tartışmak mümkün değil. Çünkü çok kalabalık, yaklaşık 3 bin civarında pehlivanın gelmesini bekliyoruz. Ama Kırkpınar başpehlivanlık müsabakalarını gelecek yıl puanlama olmadan yapmayı düşünüyoruz. Çünkü katılım 32 başpehlivanla sınırlandırılmış olacak." ifadelerini kullandı.

