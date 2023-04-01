Kırkpınar'da "altın kemer" gerilimi: Doping testinden kaçtı

"BU SAATTEN SONRA GEMİLERİ YAKTIM"



Şimşek'i doping testi vermekten kaçmakla suçlayan Taş, "Madem o kadar tertemiz çıktın o sahaya, neden Kırkpınar öncesi hazırlığı olan antrenman sürecinde test vermekten kaçtın? Doping testinden 4 kere kaçan, 38 tane bildirime cevap vermeyen, 1 yıl ceza alıp cezasını bildiği halde bunu da kendisi kabul eden Cengizhan. Cezan olmasına rağmen siyasetle bir şekilde sahaya çıktın ve birinci oldun. Sonrasında ben temizim diyorsun. Test vermediği sürede (Kırkpınar'a hazırlık sürecinde) kötü yollara başvurup sonrasında temizlenip geldiğini bize nasıl inandıracaksın? Hadi seyirciyi kandırdın, bizi nasıl kandıracaksın? Her seferinde utanmadan mağdura yatıyorsun. Suçlusun Cengizhan. Ben mi dedim kullan, ben mi dedim kaç. Ben Mustafa Taş olarak bu saatten sonra gemileri yaktım. Belgelerle bir video çekeceğim. Cengizhan da, arkasındaki güçler de biraz delikanlıysa hodri meydan." ifadelerini kullandı.



Mustafa Taş'ın sosyal medya paylaşımı üzerine, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürkan, "Onlar kendi aralarında tartışırlar, o haklıdır bu haklıdır ben bunlara girmem. Sonuçta hepsi bu ülkenin evlatları, bu ülkenin pehlivanları ama ortada ciddi bir kaos var, Kırkpınar da yaklaşıyor o zamana kadar bunun yetkililerce çözülmesi gerekiyor. Pehlivanların sahada konuşmasını isteriz ama burada da gerçekten iyi niyetle, saflıkla, ya da boş vermişlikle gelinen bir süreç var. Keşke o tedbirler zamanında, bir önceki federasyon tarafından uygulansaydı da bu noktaya gelmeseydik. Yapacak bir şey yok, ileriye bakmak lazım. Herkesi serin kanlı, sağ duyulu, itidalli olmaya davet ediyorum. Sonuçta yine yarın öbür gün aynı çayırda güreş tutacak pehlivanlarımız. Herkes sakin olsun, hukuk her zaman en doğru kararı verir, hukuku bekleyelim" dedi.

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