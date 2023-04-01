Kırkpınar'da "altın kemer" gerilimi: Doping testinden kaçtı

Edirne'de gerçekleştirilen 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'in 1-3 Temmuz'da güreştiği dönemde aslında cezalı olduğu anlaşıldı. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun başvurusu üzerine, doping kontrol havuzunda olmasına rağmen 2020 yılının ocak, temmuz ve ekim aylarında yer bildirimi yapmayan 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'e 9 Mart 2022'den geçerli olmak üzere 1 yıl men cezası verdi. Kurul, sporcunun 1.10.2020 tarihinden itibaren elde ettiği tüm ödül ve derecelerin iptaline hükmetti.
Kararın ardından 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanlığı kemeri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu kararıyla Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle, finalde ikinci olan Mustafa Taş'a verilmesi planlandı. 16 Mart'ta yapılması planlanan tören, aynı sabahı Edirne Belediyesi'ne ulaşan 'yürütmeyi durdurma' kararıyla iptal edildi. Şimşek'in avukatları aracılığıyla başvurduğu idare mahkemesinin, kemerin Taş'a verilmesi kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldığı öğrenildi.
Şimşek'in finaldeki rakibi Taş, bu karar sonrası sert açıklamalar yaptı. Taraflar arasında artan gerilime dikkat çeken Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise itidal çağrısında bulundu. Gürkan, "Ortada ciddi bir kaos var, Kırkpınar da yaklaşıyor o zamana kadar bunun yetkililerce çözülmesi gerekiyor." dedi.
"TÖRENİ ÖTELEDİM, DAVUL VE ZURNA İSTEMEDİM"
Başpehlivan Mustafa Taş sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yaptı. Açıklamasında rakibi Cengizhan Şimşek'e tepki gösteren Taş, "Bugüne kadar sustum, susturuldum. Güreş camiamız ve Türk sporu zarar görmesin, biz zarar görmeyelim diye çok uğraştım. Ama gördüm ki artık gün susma günü değil gerçeklerin ortaya çıkma günü. Benim davulla zurnayla kutlamaya gittiğim söylenmiş eğer bunu ispatlayamazsan omurgasızsın. Buradan federasyon Başkanı İbrahim Türkiş'i, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyorum. Kendilerine 'Kesinlikle davul çalmasın basın toplantısıyla sade bir tören olsun' dedim. Ve ben bu töreni öteleyebildiğim kadar öteledim. Yağlı güreş camiasının en üst isimleri bu süreçte şahidimdir." dedi.
"BU SAATTEN SONRA GEMİLERİ YAKTIM"
Şimşek'i doping testi vermekten kaçmakla suçlayan Taş, "Madem o kadar tertemiz çıktın o sahaya, neden Kırkpınar öncesi hazırlığı olan antrenman sürecinde test vermekten kaçtın? Doping testinden 4 kere kaçan, 38 tane bildirime cevap vermeyen, 1 yıl ceza alıp cezasını bildiği halde bunu da kendisi kabul eden Cengizhan. Cezan olmasına rağmen siyasetle bir şekilde sahaya çıktın ve birinci oldun. Sonrasında ben temizim diyorsun. Test vermediği sürede (Kırkpınar'a hazırlık sürecinde) kötü yollara başvurup sonrasında temizlenip geldiğini bize nasıl inandıracaksın? Hadi seyirciyi kandırdın, bizi nasıl kandıracaksın? Her seferinde utanmadan mağdura yatıyorsun. Suçlusun Cengizhan. Ben mi dedim kullan, ben mi dedim kaç. Ben Mustafa Taş olarak bu saatten sonra gemileri yaktım. Belgelerle bir video çekeceğim. Cengizhan da, arkasındaki güçler de biraz delikanlıysa hodri meydan." ifadelerini kullandı.
Mustafa Taş'ın sosyal medya paylaşımı üzerine, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürkan, "Onlar kendi aralarında tartışırlar, o haklıdır bu haklıdır ben bunlara girmem. Sonuçta hepsi bu ülkenin evlatları, bu ülkenin pehlivanları ama ortada ciddi bir kaos var, Kırkpınar da yaklaşıyor o zamana kadar bunun yetkililerce çözülmesi gerekiyor. Pehlivanların sahada konuşmasını isteriz ama burada da gerçekten iyi niyetle, saflıkla, ya da boş vermişlikle gelinen bir süreç var. Keşke o tedbirler zamanında, bir önceki federasyon tarafından uygulansaydı da bu noktaya gelmeseydik. Yapacak bir şey yok, ileriye bakmak lazım. Herkesi serin kanlı, sağ duyulu, itidalli olmaya davet ediyorum. Sonuçta yine yarın öbür gün aynı çayırda güreş tutacak pehlivanlarımız. Herkes sakin olsun, hukuk her zaman en doğru kararı verir, hukuku bekleyelim" dedi.