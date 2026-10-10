Kırmızı kart gören Melih Kabasakal'a çok sert eleştiri. "Kadro dışı bırakılmalı"

Trabzonspor ’un, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçın ilk yarısında rakibine kafa atan Melih Kabasakal , kırmızı kart gördü ve Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın sonunda yayıncı kuruluşta bu pozisyonu değerlendiren Trabzonspor'un eski yıldızlarından Tolunay Kafkas, "Bu kabul edilebilecek bir hareket değil. İki şehir arasında çok büyük dostluk var. Ya diğer futbolcular da olaya dahil olsaydı? Çok ağır bir para cezası ve kadro dışı bırakılması lazım, ben olsam böyle yapardım. Sen Trabzonspor camiasına mâl olmuş bir oyuncu da değilsin bu hareketi nasıl yapabiliyorsun? 30 yaşında sana bir şans vermiş bu camia.” şeklinde konuştu.

MELİH ÖZÜR DİLEDİ

Melih Kabasakal da gördüğü kırmızı kartın hiçbir açıklamasının ve mazeretinin olamayacağını belirtti.

Orta saha oyuncusu, kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş olmanın üzüntüsünü yaşadığını ifade ederek, “Arkadaşlarımdan ve taraftarlardan özür diliyorum” dedi.