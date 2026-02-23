Kış Olimpiyatları sona erdi, Fransa bayrağı devraldı

6 Şubat'ta İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde başlayan 25'inci Kış Olimpiyatları, kapanış töreniyle sona erdi.

Verona Olimpik Arena'daki kapanış seremonisinde IOC üyeleri ve oyunlarda mücadele eden ülkelerin olimpiyat komitesi başkanları hazır bulundu. İtalyan kültürünü yansıtan gösterilerin yanı sıra törende modern dans ve müzik performansları da sahnelendi. Konserlerle başlayan etkinliklerin ardından ülke bayraklarıyla geçit töreni yapıldı.

SON MADALYALAR VERİLDİ

Törende kayaklı koşu branşının son iki yarışının madalyaları da sahiplerine verildi.

Kadınlar 50 kilometre toplu çıkış klasikte ilk 3'e giren İsveçli Ebba Andersson, Norveçli Heidi Weng ve İsviçreli Nadja Kaelin ile erkekler 50 kilometre toplu çıkış klasikte dereceye giren Norveçli sporcular Johannes Hoesflot Klaebo, Martin Loewstroem Nyenget ve Emil Iversen'e madalyaları takdim edildi.

2030'UN EV SAHİBİ FRANSA

Olimpiyat bayrağı da 2030 Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak Fransa'ya devredildi. Devir teslim töreni, Fransa bayrağının milli marş eşliğinde göndere çekilmesiyle tamamlandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Kirsty Coventry'in konuşmasının ardından Milano ve Cortina kentlerinde sembolik olarak olimpiyat ateşleri söndürüldü.