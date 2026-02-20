Ramazan imsakiyesi banner
Kış Olimpiyatları'nda 34 madalyayla Norveç lider

20.02.2026 03:04

Anadolu Ajansı

Artistik Buz Pateni Kadınlar Serbest kategorisinde ABD'li Alysa Liu altın madalya kazandı.

AA

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 13'üncü günde 16'sı altın 34 madalyaya ulaşan Norveç, liderliğini sürdürdü.

Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 13'üncü gün müsabakaları tamamlandı.

 

Günü 1 madalyayla tamamlayan Norveç 16 altın, 8 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 34 madalyayla zirveyi kimseye bırakmadı. Oyunlarda ilk 10 sıra şöyle şekillendi:

 

1 - Norveç (16 altın, 8 gümüş, 10 bronz; toplam 34)

 

2 - ABD (8 altın, 12 gümüş, 6 bronz; toplam 27)

 

3 - İtalya (9 altın, 5 gümüş, 12 bronz; toplam 26)

 

4 - Fransa (6 altın, 8 gümüş, 5 bronz; toplam 19)

 

5 - Hollanda (6 altın, 7 gümüş, 3 bronz; toplam 16)

 

6 - İsveç (6 altın, 6 gümüş, 3 bronz; toplam 15)

 

7 - İsviçre (6 altın, 4 gümüş, 4 bronz; toplam 14)

 

8 - Almanya (5 altın, 8 gümüş, 8 bronz; toplam 21)

 

9 - Avusturya (5 altın, 8 gümüş, 5 bronz; toplam 18)

 

10 - Japonya (5 altın, 7 gümüş, 12 bronz; toplam 24)

