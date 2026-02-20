Kış Olimpiyatları'nda 34 madalyayla Norveç lider

Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 13'üncü gün müsabakaları tamamlandı.

Günü 1 madalyayla tamamlayan Norveç 16 altın, 8 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 34 madalyayla zirveyi kimseye bırakmadı. Oyunlarda ilk 10 sıra şöyle şekillendi:

1 - Norveç (16 altın, 8 gümüş, 10 bronz; toplam 34)

2 - ABD (8 altın, 12 gümüş, 6 bronz; toplam 27)

3 - İtalya (9 altın, 5 gümüş, 12 bronz; toplam 26)

4 - Fransa (6 altın, 8 gümüş, 5 bronz; toplam 19)

5 - Hollanda (6 altın, 7 gümüş, 3 bronz; toplam 16)

6 - İsveç (6 altın, 6 gümüş, 3 bronz; toplam 15)

7 - İsviçre (6 altın, 4 gümüş, 4 bronz; toplam 14)

8 - Almanya (5 altın, 8 gümüş, 8 bronz; toplam 21)

9 - Avusturya (5 altın, 8 gümüş, 5 bronz; toplam 18)

10 - Japonya (5 altın, 7 gümüş, 12 bronz; toplam 24)