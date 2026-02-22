Kış Olimpiyatları'nda 40 madalyayla Norveç lider
22.02.2026 02:19
Norveç, oyunların 15'inci gününde 18 altın , 11 gümüş, 11 bronz madalyaya ulaştı.
Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 15'inci gününde 40 madalyaya ulaşan Norveç liderliği kimseye kaptırmadı.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 15'inci gününde madalya müsabakaları tamamlandı.
Günü 3 madalyayla tamamlayan Norveç, 18 altın, 11 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 40 madalyayla zirvedeki yerini korudu.
İtalya'daki oyunlarında 15'inci günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şöyle:
1- Norveç (altın 18, gümüş 11, bronz 11, toplam 40)
2- ABD (altın 11, gümüş 12, bronz 9, toplam 32)
3- Hollanda (altın 10, gümüş 7, bronz 3, toplam 20)
4- İtalya (altın 10, gümüş 6, bronz 14, toplam 30)
5- Fransa (altın 8, gümüş 9, bronz 6, toplam 23)
6- Almanya (altın 7, gümüş 9, bronz 8, toplam 24)
7- İsviçre (altın 6, gümüş 8, bronz 6, toplam 20)
8- İsveç (altın 6, gümüş 6, bronz 4, toplam 16)
9- Avusturya (altın 5, gümüş 8, bronz 5, toplam 18)
10- Japonya (altın 5, gümüş 7, bronz 12, toplam 24)