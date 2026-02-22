Kış Olimpiyatları'nda 40 madalyayla Norveç lider

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 15'inci gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 3 madalyayla tamamlayan Norveç, 18 altın, 11 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 40 madalyayla zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunlarında 15'inci günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şöyle:

1- Norveç (altın 18, gümüş 11, bronz 11, toplam 40)

2- ABD (altın 11, gümüş 12, bronz 9, toplam 32)

3- Hollanda (altın 10, gümüş 7, bronz 3, toplam 20)

4- İtalya (altın 10, gümüş 6, bronz 14, toplam 30)

5- Fransa (altın 8, gümüş 9, bronz 6, toplam 23)

6- Almanya (altın 7, gümüş 9, bronz 8, toplam 24)

7- İsviçre (altın 6, gümüş 8, bronz 6, toplam 20)

8- İsveç (altın 6, gümüş 6, bronz 4, toplam 16)

9- Avusturya (altın 5, gümüş 8, bronz 5, toplam 18)

10- Japonya (altın 5, gümüş 7, bronz 12, toplam 24)