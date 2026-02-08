Kış Olimpiyatları'nda ilk gün. İtalya, Japonya ve Norveç zirvede

İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın ilk gününde 5 disiplinde madalyalar dağıtıldı.

Günü birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere üçer madalyayla tamamlayan İtalya, Japonya ve Norveç, zirveye ortak oldu.

Şu ana kadar 8 ülkenin madalya aldığı Kış Olimpiyatları'nda sıralama şöyle oluştu:

- İtalya (1 altın, 1 gümüş, 1 bronz)

- Japonya (1 altın, 1 gümüş, 1 bronz)

- Norveç (1 altın, 1 gümüş, 1 bronz)

- İsveç (1 altın, 1 gümüş)

- İsviçre (1 altın)

- Slovenya (1 gümüş)

- Kanada (1 bronz)

- Çin (1 bronz)