Kış Olimpiyatları'nda ilk gün. İtalya, Japonya ve Norveç zirvede
08.02.2026 01:51
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ilk gün geride kaldı. 5 disiplindeki madalya sıralamasında birer altın, gümüş ve bronzla İtalya, Japonya ve Norveç zirveyi paylaştı.
İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın ilk gününde 5 disiplinde madalyalar dağıtıldı.
Günü birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere üçer madalyayla tamamlayan İtalya, Japonya ve Norveç, zirveye ortak oldu.
Şu ana kadar 8 ülkenin madalya aldığı Kış Olimpiyatları'nda sıralama şöyle oluştu:
- İtalya (1 altın, 1 gümüş, 1 bronz)
- Japonya (1 altın, 1 gümüş, 1 bronz)
- Norveç (1 altın, 1 gümüş, 1 bronz)
- İsveç (1 altın, 1 gümüş)
- İsviçre (1 altın)
- Slovenya (1 gümüş)
- Kanada (1 bronz)
- Çin (1 bronz)