Kış Olimpiyatları'nda ilk gün. İtalya, Japonya ve Norveç zirvede

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ilk gün geride kaldı. 5 disiplindeki madalya sıralamasında birer altın, gümüş ve bronzla İtalya, Japonya ve Norveç zirveyi paylaştı.

İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın ilk gününde 5 disiplinde madalyalar dağıtıldı.

 

Günü birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere üçer madalyayla tamamlayan İtalya, Japonya ve Norveç, zirveye ortak oldu.

 

Şu ana kadar 8 ülkenin madalya aldığı Kış Olimpiyatları'nda sıralama şöyle oluştu:

 

- İtalya (1 altın, 1 gümüş, 1 bronz)

 

- Japonya (1 altın, 1 gümüş, 1 bronz)

 

- Norveç (1 altın, 1 gümüş, 1 bronz)

 

- İsveç (1 altın, 1 gümüş)

 

- İsviçre (1 altın)

 

- Slovenya (1 gümüş)

 

- Kanada (1 bronz)

 

- Çin (1 bronz)