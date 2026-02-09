Kış Olimpiyatları'nda zirve Norveç'in

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda tüm hızıyla devam ediyor.

Oyunların ikinci gününde madalya müsabakaları tamamlandı. Norveç, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyayla zirvede yer aldı.

Oyunlarda ikinci günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şöyle:

1 - Norveç (3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz; toplam 6)

2 - ABD (2 altın)

3 - İtalya (1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz; toplam 9)

4 - Japonya (1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz; toplam 4)

5 - Avusturya (1 altın, 2 gümüş; toplam 3)

6 - Almanya (1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz; toplam 3)

7 - Çekya (1 altın, 1 gümüş; toplam 2)

8 - Fransa (1 altın, 1 gümüş; toplam 2)

9 - İsveç (1 altın, 1 gümüş; toplam 2)

10 - İsviçre (1 altın)