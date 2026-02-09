Kış Olimpiyatları'nda zirve Norveç'in

Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ikinci gün sonunda, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Norveç sıralamada zirveyi oturdu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda tüm hızıyla devam ediyor.

 

Oyunların ikinci gününde madalya müsabakaları tamamlandı. Norveç, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyayla zirvede yer aldı.

 

Oyunlarda ikinci günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şöyle:

 

1 - Norveç (3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz; toplam 6)

 

2 - ABD (2 altın)

 

3 - İtalya (1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz; toplam 9)

 

4 - Japonya (1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz; toplam 4)

 

5 - Avusturya (1 altın, 2 gümüş; toplam 3)

 

6 - Almanya (1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz; toplam 3)

 

7 - Çekya (1 altın, 1 gümüş; toplam 2)

 

8 - Fransa (1 altın, 1 gümüş; toplam 2)

 

9 - İsveç (1 altın, 1 gümüş; toplam 2)

 

10 - İsviçre (1 altın)