Kış Olimpiyatları'nda zirve Norveç'in
09.02.2026 05:08
Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ikinci gün sonunda, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Norveç sıralamada zirveyi oturdu.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda tüm hızıyla devam ediyor.
Oyunların ikinci gününde madalya müsabakaları tamamlandı. Norveç, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyayla zirvede yer aldı.
Oyunlarda ikinci günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şöyle:
1 - Norveç (3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz; toplam 6)
2 - ABD (2 altın)
3 - İtalya (1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz; toplam 9)
4 - Japonya (1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz; toplam 4)
5 - Avusturya (1 altın, 2 gümüş; toplam 3)
6 - Almanya (1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz; toplam 3)
7 - Çekya (1 altın, 1 gümüş; toplam 2)
8 - Fransa (1 altın, 1 gümüş; toplam 2)
9 - İsveç (1 altın, 1 gümüş; toplam 2)
10 - İsviçre (1 altın)