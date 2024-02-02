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Kış transfer dönemi ne zaman bitiyor? (2023-2024 ara transfer dönemi bitiş tarihi)

Kış transfer döneminin ne zaman biteceği, futbolseverlerin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan 2023-2024 transfer sezonu tarihleri sonrasında, kış transfer döneminin biteceği tarih belli oldu. Peki, ara transfer dönemi olarak adlandırılan kış transfer dönemi ne zaman sona erecek?

Kış transfer dönemi ne zaman bitiyor? (2023-2024 ara transfer dönemi bitiş tarihi)

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu futbolseverler tarafından kış transfer dönemi tarihleri merak edilmeye başladı. 11 Ocak'ta başlayan kış transfer sezonu sonrasında birçok kulüp transfer hamleleri yapmaya başladı. Peki, 2023-2024 kış transfer dönemi ne zaman bitiyor?

KIŞ DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu () tarafından sene başında yayımlanan 2023-2024 yılı transfer takvimi sonrasında kış transfer dönemi tarihi belli oldu.

Buna göre; Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

Kış transfer dönemi ne zaman bitiyor? (2023-2024 ara transfer dönemi bitiş tarihi) - 1

İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERMİŞTİ

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.

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