Kıtalararası kupa da PSG'nin

Katar'ın Al Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanan FIFA Kıtalararası Kupası finalini Paris Saint-Germain (PSG) kazandı.

42 bin 150 kişinin statta izlediği final maçının 38'inci dakikasında PSG Kvaratskhelia'yla öne geçti. 59'da Flamengo penaltı kazandı. Jorginho maça dengeyi getirdi: 1-1.

Normal sürede ve uzatmalarda başka gol olmayınca maç penaltılara kaldı. Penaltılarda Cruz'un golüne karşı Vitinha ve Mendes ile golü bulan PSG, 2-1'le kupanın sahibi oldu.

Böylece PSG, 2025 yılını UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleriyle noktaladı. Fransa ekibi ayrıca FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da final oynama başarısını gösterdi.