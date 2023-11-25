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Kız arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Pistorius'a tahliye kararı

Kız arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan paralimpik atlet Oscar Pistorius hakkında şartlı tahliye kararı verildi.

Kız arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Pistorius'a tahliye kararı

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Güney Afrika'daki ağır suçluların, Oscar Pistorius'a uygulanan şartlı tahliyeye hak kazanabilmeleri için cezalarının en az yarısını çekmeleri gerekiyor.

Paralimpik olimpiyat şampiyonu yaklaşık 11 yıldır hapishanede bulunuyordu.

37 yaşındaki Güney Afrikalı atlet, 5 Ocak 2024’te serbest bırakılacak.

NE OLMUŞTU?

Pistorius, 14 Şubat 2013’te banyo kapısının arkasından sevgilisi Reeva Steenkamp’ı silahla vurararak öldürmüş, daha sonra da hırsız olduğunu sandığını iddia etmişti.

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