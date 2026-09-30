Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague 3. hafta

Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KIZILYILDIZ-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Belgrad Arena'da 1 Ekim Perşembe günü oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

REAL MADRİD'İ DEVİRDİ

Son olarak sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i 94-84 yenen lacivert-beyazlı takım, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

İkinci hafta maçında İsrail'in Hapoel IBI takımına 81-80 mağlup olan Kızılyıldız'ın ise ligde henüz galibiyeti bulunmuyor.

AVRUPA'DA 916. KARŞILAŞMA

Anadolu Efes, Kızılyıldız maçıyla Avrupa kupalarında 916. kez boy gösterecek.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa'daki 915 karşılaşmada 507 galibiyet, 408 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 668. maçını yapacak. Geride kalan 667 müsabakanın 350'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 317'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.