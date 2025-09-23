Kızılyıldız - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabı başlıyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Kızılyıldız ile Celtic karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Kızılyıldız, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Celtic karşısında hata yapmak istemiyor. Celtic ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Kızılyıldız - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Kızılyıldız - Celtic maçı canlı yayın bilgisi…
KIZILYILDIZ - CELTİC MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kızılyıldız - Celtic mücadelesi 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak.
Belgrad'da, Stadion Rajko Mitić Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
- Etiketler :
- Uefa Avrupa Ligi
- Futbol
- Kızılyıldız