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Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 8. haftasında Kızılyıldız'a konuk oluyor. Peki Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in sekizinci hafta mücadelesinde Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

EuroLeague'de oynadığı 7 maçta 5 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, Real Madrid ve Barcelona'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Geçen hafta da Sırbistan deplasmanına giden Fenerbahçe Beko, eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a 85-84 mağlup olmuştu.

Geride kalan 7 maçta 2 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Kızılyıldız, 15. sırada bulunuyor.

Bu sezon iç sahada ASVEL ve Bayern Münih'i mağlup eden Sırbistan temsilcisi; Zalgiris, Monaco, Virtus Segafredo Bologna, Partizan ve Barcelona maçlarından yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, geçen sezon bu deplasmanda uzatmalara giden müsabakayı 91-89 kaybetmişti.

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız - Fenerbahçe mücadelesi yarın saat TSİ 22.45'te başlayacak.

Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak müsabaka, S Sport Plus ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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