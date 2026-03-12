Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 31. hafta

Euroleague'de heyecan 31. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Euroleague'de lider durumda bulunan Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız karşısında galibiyet arayacak. Peki, Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KIZILYILDIZ-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Belgrad Arena'daki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE LİDER DURUMDA

Avrupa Ligi'ndeki 29 karşılaşmada 22 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturuyor.

İstanbul'da iki takım arasında oynanan müsabakayı Kızılyıldız, 86-81 kazandı.

Rakipler arasında oynanan son 5 müsabakanın 4'ünü Sırbistan temsilcisi kazanırken Fenerbahçe Beko, bu süreçteki tek galibiyetini deplasmanda 96-91'lik skorla yaşadı.