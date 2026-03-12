Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 31. hafta
12.03.2026 13:01
Son Güncelleme: 12.03.2026 16:35
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 31. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle karşılaşacak. Peki, Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Euroleague'de heyecan 31. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Euroleague'de lider durumda bulunan Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız karşısında galibiyet arayacak. Peki, Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KIZILYILDIZ-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Belgrad Arena'daki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE LİDER DURUMDA
Avrupa Ligi'ndeki 29 karşılaşmada 22 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturuyor.
İstanbul'da iki takım arasında oynanan müsabakayı Kızılyıldız, 86-81 kazandı.
Rakipler arasında oynanan son 5 müsabakanın 4'ünü Sırbistan temsilcisi kazanırken Fenerbahçe Beko, bu süreçteki tek galibiyetini deplasmanda 96-91'lik skorla yaşadı.