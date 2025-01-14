Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Kızılyıldız ile kritik bir maça çıkacak. Euroleague'de 4. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, 5. sıradaki Kızılyıldız'ı yenmek ve puan farkını açmak istiyor. Peki, Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



KIZILYILDIZ-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında 15 Ocak Çarşamba günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.



Belgrad Arena'daki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

