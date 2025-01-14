Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında sahasında deplasmanda Sırbistan'ın güçlü ekiplerinden Kızılyıldız ile parkede mücadele edecek. Euroleague'de geride kalan 20 haftada 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, bu hafta Kızılyıldız karşısında kazanmak ve puan durumunda yükselmek istiyor. Peki, Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Kızılyıldız ile kritik bir maça çıkacak. Euroleague'de 4. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, 5. sıradaki Kızılyıldız'ı yenmek ve puan farkını açmak istiyor. Peki, Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KIZILYILDIZ-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında 15 Ocak Çarşamba günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.
Belgrad Arena'daki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO 4. SIRADA
THY Avrupa Ligi'nde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe Beko, 19 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.
Organizasyonda 12 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Kızılyıldız ise 5. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'nde son olarak Anadolu Efes'e mağlup olan Sırbistan temsilcisi, sonrasında Maccabi Playtika, Barcelona, Baskonia ve Paris Basketbol maçlarını kazanarak 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Fenerbahçe Beko, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a ilk karşılaşmada 76-57 mağlup olmuştu.
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