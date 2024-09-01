Kızılyıldız, Rade Krunic için devreye girdi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'dan transfer edilen Rade Krunic'i kadroda düşünmüyor.

Mozzartsport'un haberine göre, Sırp temsilcisi Kızılyıldız'ın Krunic'i kiralamak istediği öne sürüldü.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Kızılyıdız'ın Feyenoord'a transfer olan In-beom Hwang'ın yerine Krunic'i düşündüğü kaydedildi.

Ayrıca haberde bir dönem Kızılyıldız'ın Krunic'i transfer etmek istediği ancak Boşnak oyuncunun o dönem Empoli'ye transfer olduğu aktarıldı.