Kızına şiddet uyguladığı iddia edilen Icardi savcıya ifade verdi. Avukatı suçlamaları reddetti

Galatasaray 'dan ayrıldıktan sonra takımsız kalan Mauro Icardi , eski eşi Wanda Nara 'nın 11 yaşındaki kızlarına şiddet uyguladığı yönündeki şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.

Avukatları ile birlikte Buenos Aires'in Tigre bölgesine bağlı General Pacheco'daki Cinsiyet Şiddeti Savcılığı'na giden Icardi, Savcı Julio Petrucci'ye ifade verdi. İçeride bir saatten fazla kalan yıldız futbolcu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

AVUKATI SUÇLAMALARI REDDETTİ

İfade işlemlerinin ardından gazetecilere konuşan Icardi'nin avukatı Francisco Oneto, müvekkilinin olayla ilgili kendi beyanlarını sunduğunu ve dosyaya video kayıtları dahil çeşitli deliller eklediklerini açıkladı.

Oneto, Icardi'nin kızına yönelik herhangi bir fiziksel saldırıda bulunmadığını, yaşananların kızının arkadaşlarıyla buluşma talebinin reddedilmesi üzerine çıkan sözlü bir tartışmadan ibaret olduğunu belirtti.

Savunma makamı ayrıca acil sağlık ekiplerinin raporunda yeni bir yaralanma bulgusuna rastlanmadığını ve belirtilen diz sakatlığının daha önceden var olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, 6 Kasım'da Icardi'nin Nordelta'daki konutunda yaşanan olayın ardından yapılan acil yardım çağrısı ve Wanda Nara'nın şikayetiyle başlatılmıştı.

Olayla ilgili 8 Kasım'da futbolcunun evinde arama yapan polis ekipleri, incelemek üzere bazı elektronik cihazlara el koydu.