Knicks, konuklarına misafirperver davranmıyor: Tam 23 sayı fark

NBA'de Doğu Konferansı'nın güçlü ekibi New York Knicks, geçtiğimiz sezonun konferans yarı finalisti Minnesota Timberwolves'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, kendisi adına rahat geçen karşılaşmayı 137-114 kazandı ve bu sezon iç sahada çıktığı beş maçın tamamını da kazanmış oldu.

Knicks'te Jalen Brunson 23 sayı, 10 ribaund ve 7 asistle oynayarak kariyerinde ilk kez "triple-double" yaptı.

Timberwolves'ta ise Julius Randle, attığı 32 sayıyla maçın en skorer ismi olsa da takımının mağlubiyetinin önüne geçemedi.