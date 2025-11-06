Knicks, konuklarına misafirperver davranmıyor: Tam 23 sayı fark
06.11.2025 10:57
Reuters
NBA'de New York Knicks, Minnesota Timberwolves'u 137-114 mağlup etti.
NBA'de Doğu Konferansı'nın güçlü ekibi New York Knicks, geçtiğimiz sezonun konferans yarı finalisti Minnesota Timberwolves'u ağırladı.
Ev sahibi ekip, kendisi adına rahat geçen karşılaşmayı 137-114 kazandı ve bu sezon iç sahada çıktığı beş maçın tamamını da kazanmış oldu.
Knicks'te Jalen Brunson 23 sayı, 10 ribaund ve 7 asistle oynayarak kariyerinde ilk kez "triple-double" yaptı.
Timberwolves'ta ise Julius Randle, attığı 32 sayıyla maçın en skorer ismi olsa da takımının mağlubiyetinin önüne geçemedi.
New York Knicks'in yıldızı Karl-Anthony Towns, karşılaşmayı 15 sayı ve 10 ribaund ile tamamlayarak "double-double" yaptı.