Knicks, konuklarına misafirperver davranmıyor: Tam 23 sayı fark

06.11.2025 10:57

Knicks, konuklarına misafirperver davranmıyor: Tam 23 sayı fark
Reuters

Reuters

NBA'de New York Knicks, Minnesota Timberwolves'u 137-114 mağlup etti.

NBA'de Doğu Konferansı'nın güçlü ekibi New York Knicks, geçtiğimiz sezonun konferans yarı finalisti Minnesota Timberwolves'u ağırladı.

 

Ev sahibi ekip, kendisi adına rahat geçen karşılaşmayı 137-114 kazandı ve bu sezon iç sahada çıktığı beş maçın tamamını da kazanmış oldu.

 

Knicks'te Jalen Brunson 23 sayı, 10 ribaund ve 7 asistle oynayarak kariyerinde ilk kez "triple-double" yaptı.

 

Timberwolves'ta ise Julius Randle, attığı 32 sayıyla maçın en skorer ismi olsa da takımının mağlubiyetinin önüne geçemedi.

Reuters

New York Knicks'in yıldızı Karl-Anthony Towns, karşılaşmayı 15 sayı ve 10 ribaund ile tamamlayarak "double-double" yaptı.