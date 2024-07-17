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Kobe Bryant'ın babası Joe Bryant hayatını kaybetti

NBA ve WNBA'de iz bırakan eski oyuncu ve koç Joe "Jellybean" Bryant, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Kobe Bryant'ın babası Joe Bryant hayatını kaybetti

Joe "Jellybean" Bryant, 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Eski bir oyuncusu ve WNBA koçu olan Joe "Jellybean" Bryant, 'ın babasıydı.

La Salle baş antrenörü Fran Dunphy Salı günü yaptığı açıklamada, Bryant'ın yakın zamanda ağır bir felç geçirdiğini söyledi.

JOE BRYANT KİMDİR?

Joe Bryant, 1975 Doğu Yakası Konferansı Şampiyonu olan ve NCAA Turnuvasına katılmaya hak kazanan takımın bir üyesiydi.

Bryant, Explorers ile geçirdiği iki sezonda 1.188 sayı attı.

Daha sonra NBA'de sekiz yıl oynamış, 1975-79 arasında dört yılını Sixers'ta, üç yılını da San Diego Clippers'ta geçirmiştir (1979-82).

Ligdeki son sezonunu Houston Rockets'ta geçirdikten sonra dokuz yıl Fransa ve İtalya'da profesyonel olarak oynamıştır.

606 NBA MAÇINA ÇIKTI

Kariyerindeki 606 NBA maçında 8.7 sayı ve 4.0 ribaund ortalamaları tutturdu.

Oyunculuk kariyerinin ardından Bryant, 1993-96 yılları arasında Explorers kadrosunda asistanlık da dahil olmak üzere çeşitli koçluk rollerinde birkaç yıl geçirdi.

Ayrıca Ulusal Kadın Birliği Los Angeles Sparks'ta iki kez baş antrenörlük yaptı.

Bryant, 1981 yılında Big 5 Hall of Fame'e kabul edildi.

Kobe'nin göbek adı Bean, babasının oyunculuk lakabından gelmektedir.

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