NTV.COM.TR

Kocaelispor, 16 yıl sonra evinde Süper Lig maçına çıkacak

Kocaelispor, Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak.

Kocaelispor, 16 yıl sonra evinde Süper Lig maçına çıkacak

Trendyol 'in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü 'u konuk edecek Kocaelispor, 16 yıl sonra en üst ligde taraftarının karşısına çıkacak.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Kocaelispor, ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de son olarak 24 Mayıs 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la taraftarının önünde mücadele etmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...