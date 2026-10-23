Kocaelispor, Alanya'da kazandı. 2 maç sonra 3 puanı hatırladı
23.10.2026 22:44
Son Güncelleme: 23.10.2026 22:54
Mücadelede ilk yarı Kocaelispor'un ikinci yarıda ise Alanyaspor'un üstünlüğü vardı.
Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Kocaelispor, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek, Beşiktaş ve Göztepe mağlubiyetlerinin ardından rahat nefes aldı.
Süper Lig'de cuma randevusunda Alanyaspor-Kocaelispor karşılaştı. 9. hafta mücadelesinin galibi 2-1'lik skorla deplasman takımı Kocaelispor oldu.
Bu maçtan önce Beşiktaş ve Göztepe karşısında üst üste 2 yenilgi alan Kocaelispor, bu sonuçla puanını da 15'e yükseltti.
Evsahibi Alanyaspor ise kazanamama serisini 3 maça (2 mağlubiyet, 1 beraberlik) çıkardı ve 12 puanda kaldı.
Kocaelispor'un golleri ilk yarıda Berkan (Dk. 27) ve Baku'dan (Dk. 42) geldi. Ev sahibinin golü ise 52. dakikada Ruan'dan.