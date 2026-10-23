Kocaelispor, Alanya'da kazandı. 2 maç sonra 3 puanı hatırladı

Süper Lig 'de cuma randevusunda Alanyaspor -Kocaelispor karşılaştı. 9. hafta mücadelesinin galibi 2-1'lik skorla deplasman takımı Kocaelispor oldu.

Bu maçtan önce Beşiktaş ve Göztepe karşısında üst üste 2 yenilgi alan Kocaelispor, bu sonuçla puanını da 15'e yükseltti.

Evsahibi Alanyaspor ise kazanamama serisini 3 maça (2 mağlubiyet, 1 beraberlik) çıkardı ve 12 puanda kaldı.

Kocaelispor'un golleri ilk yarıda Berkan (Dk. 27) ve Baku'dan (Dk. 42) geldi. Ev sahibinin golü ise 52. dakikada Ruan'dan.