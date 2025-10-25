NTV.COM.TR

Kocaelispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig )

Süper Lig'de  heyecan Kocaelispor - Alanyaspor  maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Kocaelispor - karşı karşıya geliyor. Alanyaspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Kocaelispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

KOCAELİSPOR - ALANYASPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

’de haftanın dikkat çeken maçında Kocaelispor - Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Kocaeli'de, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim cumartesi günü saat 17.00’da başlayacak mücadele beİN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

