Kocaelispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Kocaelispor - Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Alanyaspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Kocaelispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



KOCAELİSPOR - ALANYASPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Kocaelispor - Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Kocaeli'de, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim cumartesi günü saat 17.00’da başlayacak mücadele beİN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

