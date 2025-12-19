Kocaelispor, Antalyaspor'u mağlup etti
Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Kocaelispor, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 2-1 yendi.
Ev sahibi takımın gollerini Smolcic ve Tayfur Bingöl attı. Antalyaspor'da Giannetti ağları havalandırdı.
Bu sonuçla Kocaelispor puanını 23 yaparken, Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.
23’üncü dakikada Kocaelispor’da Churlinov’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Abdullah’ın elinden kaçırdığı topu Smolcic ağlarla buluşturdu: 1-0.
25’inci dakikada gelişen Antalyaspor atağında Safuri’nin ceza sahası dışından şutu, kalenin sağından auta çıktı.
32’nci dakikada Antalyaspor’da sağ kanattaki Safuri’nin taç çizgisine yakın bölgeden ceza sahasına ortaladığı topu arka direkteki Giannetti kafayla uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-1.
37’nci dakikada Kocaelispor’da Keita’nın ceza sahasına gönderdiği pasla buluşan Tayfur Bingöl, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kocaelispor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
59’uncu dakikada sağ kanattan çizgiye inen Agyei’nin ortasında Churlinov’un kafa vuruşu yan kale direğine çarpıp oyun alanına döndü.
Kalan dakikalarında gol sesi çıkmazken müsabaka Kocaelispor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.