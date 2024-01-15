Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: "Böyle bir rezilliği hiçbir zaman görmedim"

"HAKEMİN BİR CAMİAYI BU DURUMA DÜŞÜRMESİNİ KULÜP BAŞKANI, SPOR ADAMI OLARAK ÜZÜLDÜM"



Başkan Engin Koyun, yaklaşık 40 yıldan beri futbolu takip ettiğini belirterek, "Uzun yıllar futbol camiasının içerisinde bulunmuş bir kardeşiniz ve 4 yıl da kulüp başkanlığı yapmış biri olarak böyle bir rezilliği hiçbir zaman görmedim ve görmeyeceğiz.



İnanın orta hakemin düştüğü zavallı duruma acıdım. 2 metre önünde penaltıyı veriyor, VAR'dan beyefendi uyarıyor, VAR'a çağırıyor. Tamam çağırdın, iptaline karar veriyorsun hadi ona da saygı duydum, saygı duymuyorum da senin adına, orta hakem adına saygı duyduğumu düşünelim.



Arkasından Manisa'ya karşı bir penaltı veriyorsun. Aynı hakem çok zavallı bir durumda yine VAR’a gidiyor. O rezilliğe yol açtığından dolayı da ikinci bir rezillik yaşanmaması adına aldığı ikazla penaltıyla alakası olmayan bir facia yaşanıyor.



Manisa FK başkanı ve yöneticileri de ‘Allah aşkına, bu nasıl penaltı’ diyor. Maç devam ediyor, 45. dakikada Tanque ilgili bariz gol, maalesef VAR çizgisi çekilmiyor. Allah o kadar büyük ki gölgenin işareti oraya düşüyor, stadın gölgesi çizgiyi çekiyor. Hakemin bir camiayı bu duruma düşürmesini kulüp başkanı, spor adamı olarak üzüldüm” diye konuştu.



"HAKEMİN BİR CAMİAYA KARŞI YAPMIŞ OLDUĞU EDEPSİZLİKTEN BAHSEDİYORUM”



Skandalların maç boyunca devam ettiğini vurgulayan Engin Koyun, "Kouakou'nun ceza sahasına girerken düştüğü pozisyonu hatırlayın. Faul vermiyor, devam ettiriyor. Ondan önceki pozisyonu hatırlatayım, ben size hakemin skandalını hatırlatıyorum. Bir hakemin bir camiaya karşı yapmış olduğu edepsizlikten bahsediyorum.



Orta sahada pozisyon oluyor, faul kullanmamız lazım, bir ileriden kullanıyor bizim futbolcumuz, hakemin hareketini iyi hatırlayın, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bir metre geriden gösterip çizgiyi çiziyor. Bu ne demek biliyor musunuz; 'Ben sana kafayı taktım, işini bitireceğim' anlamına geliyor.



Bu kadar kinin, nefretin bir hakemin içerisinde olması, inan o hareket psikologların hepsi onu çok iyi teyit ediyor. Hiçbir hakemde ben görmedim. Çizgiyi çizer takımda pozisyonu kullanır” ifadelerini kullandı.



“KENDİMİ BİR AN KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNDE HİSSETTİM”



Kocaelispor Başkanı Koyun, hakemlerin kasıtlı olarak hata yaptığına dikkat çekerek, “Son dakika Kauakou’nun pozisyonunu hatırlayın MHK'nin, federasyonumuzun ilgili kurumların özellikle takip etmesini istiyorum. Kendimi bir an Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hissettim. Allah aşkına ya, tuttuğu gibi yere indiriyor. Zatı muhterem VAR hakemi, hadi bizim orta hakem gözden es geçti.



VAR hakemi sen ne iş yapıyorsun? Penaltıyı verdiği zaman müdahale ediyorsun, hakemi VAR’a çağırıyorsun, penaltıyı iptal ediyorsun. Arkasından son dakikada bizim futbolcumuza, rakip takım taraftarı ve yöneticilerinin de penaltı olarak iddia ettiği yerde VAR'a dahi çağırma gereği hissetmiyorsun” dedi.



“HAKEM MAÇTAN SONRA BENDEN ÖZÜR DİLEDİ”



Bu hataların artık son bulması gerektiğini sözlerine ekleyen Engin Koyun, “İstanbulspor maçını da hatırlayalım. 5 metrede ofsayttan gol yedik, 1-0 galiptik son dakikada. O gün ki hakem maçtan sonra benden özür diledi biliyor musunuz? Yan hakemin hatası, onun bayrak çekmesi gerekiyordu. Yan hakemin bayrak çekmesi gerekiyordu. Ben pozisyonda içerideydim.



Ben de, 'Medeni cesaretinden dolayı seni tebrik ediyorum. Hatanı kabul ettin, bu da bir erdemliktir' dedim. 1.5 yıl önce Altınordu maçındaki skandal hakem verilmeye devam ediyor. En son yine Altınordu maçından sonra zatı muhterem hakeme düdük astırıyorlar. Federasyon başkanını yakından tanıyorum. Hakem camiasının yapmış olduğu hata zincirlerinin bütün faturası ona kesiliyor. Kendisi de bunu hak etmiyor. Özellikle bireysel insanların kasıtlı olarak yapmış olduğu hataların camialara fatura edildiğini görüyoruz. Özellikle hedefler sizsiniz, kasıtlı olduğunuzu, bilinçli olarak yapıldığını Kocaelispor Başkanı olarak sizlerle paylaşma gereği hissediyorum.



Canımız yandı, yanmaya devam ediyor. Artık bundan sonra bizim ve hiçbir camianın bu skandal hakemler tarafından asla ve asla görev alınmaması gerektiğine temenni ediyorum” cümlelerine yer verdi.



“DÜDÜKLERİNİN ASILMASI GEREKİYOR”



Başkan Koyun, canının yandığını aktararak, “2.5 milyonluk bir kentte, 1. Lig'de en fazla taraftarı olan ve en fazla izleme taraftarıyla temsil edilen Kocaelispor'umuz geleceğini yok etmeye kalkanlara asla ve asla bu fırsatı vermeyeceğimiz. Tüm spor kamuoyunun bilmesi gerektiğini söylüyorum, herkes haddini bilecek.



Bunu bedeli ne olursa olsun arkadaşlar, bireysel ve fevri yapmış olduğu hataların tamamen Türk sporunun geleceğini yok etme adına olduğunun altını çiziyorum. Bugünden itibaren asla ve asla o hakem Kocaelispor maçlarımıza verilmesin. Daha da ileri gidiyorum, artık düdüklerinin asılması gerekiyor.



Bunlar yalnız bize yapıldı diye değil, bütün kulüplerimiz aynı acıyı zaman zaman dile getiriyorlar” değerlendirmesinde bulundu.