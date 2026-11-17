5 MAÇIN 4'Ü DEPLASMANDA



Fenerbahçe , milli aranın ardından Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoğun bir maç takvimine girecek. Sarı-lacivertliler, 19 gün içinde oynayacağı 5 maçın 4'üne ise deplasmanda çıkacak.

Milli maçlar için verilen araya Çorum FK galibiyeti ile giren Fenerbahçe, aranın ardından Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlara çıkacak. Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle yeni bir sayfa açan sarı-lacivertliler, ligdeki kötü gidişata Çorum deplasmanında son verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool galibiyeti ile moral bulan sarı-lacivertliler, ilk 3 puanını da İngiliz ekibi karşısında elde etti. Fenerbahçe, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının yanı sıra Devler Ligi'nde de zorlu mücadele veriyor. Kanarya, bu organizasyonda da 5 ve 6. haftaları deplasmanda oynayacak.

Belözoğlu yönetimindeki takım, Kocaelispor 'un ardından 4 gün sonra Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşı karşıya gelecek. 29 Kasım'da Erzurumspor FK ile evinde karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakanın ardından iki deplasman maçına çıkacak. Fenerbahçe, 5 Aralık'ta Başakşehir ile kozlarını paylaşacak, 4 gün sonra ise Avusturya'da LASK Linz karşısında puanlar arayacak. Kanarya, 19 gün içinde 3'ü Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 karşılaşmanın 4'ünde rakiplerine konuk olacak.