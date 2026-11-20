Fenerbahçe , Süper Lig 'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak.

Hem puan tablosundaki eşitlik hem de saha kenarında Selçuk İnan ile Emre Belözoğlu'nu yeniden karşı karşıya getirecek rekabet futbolseverlerin ilgisini bu maça çevirdi. Fenerbahçe yeniden zirveye yaklaşmak ve Emre Belözoğlu ile 2'de 2 yapmak istiyor. Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe deplasmanda Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'a konuk olacak.

21 Kasım Cumartesi günü Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.