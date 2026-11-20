Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Emre Belözoğlu 2'de 2 peşinde
20.11.2026 11:19
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe zorlu Kocaelispor deplasmanına gidiyor.
Trendyol Süper Lig’de milli maç arasının sona ermesiyle birlikte 12. hafta heyecanı başlıyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu 2'de 2 yapmak için sahada olacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak.
Hem puan tablosundaki eşitlik hem de saha kenarında Selçuk İnan ile Emre Belözoğlu'nu yeniden karşı karşıya getirecek rekabet futbolseverlerin ilgisini bu maça çevirdi. Fenerbahçe yeniden zirveye yaklaşmak ve Emre Belözoğlu ile 2'de 2 yapmak istiyor. Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe deplasmanda Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'a konuk olacak.
21 Kasım Cumartesi günü Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Fenerbahçe galibiyet için çalışmalarına devam ediyor.
FENERBAHÇE'DE HAZIRLIK SÜRÜYOR
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Kocaelispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanın, pasın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.
Fenerbahçe, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde 2'de 2 yapmak için sahaya çıkacak.
EMRE BELÖZOĞLU 2'DE 2 PEŞİNDE
Fenerbahçe'nin başında yeni dönemindeki ilk maçında Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek görkemli bir başlangıç yapan Emre Belözoğlu, ligin 12. haftasında Kocaelispor karşısında galibiyet arayacak.
Deneyimli teknik adam, zorlu Kocaelispor deplasmanından da galibiyetle ayrılmak ve 2'de 2 yapmak istiyor.