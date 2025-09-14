Kocaelispor, Gaziantep'e konuk oluyor! Gaziantep - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep Futbol Kulübü, Kocaelispor'u konuk ediyor. 2025-2026 sezonu heyecanlı başladı. Kocaelispor şu ana kadar ligde çıktığı maçlardan zaferle dönemedi. Taraftarlar Gaziantep - Kocaelispor maçının saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair detayları araştırıyor.



GAZİANTEP - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Gaziantep ile Kocaelispor 14 Eylül Pazar günü saat 19:00'da karşılaşıyor. Maç, Gaziantep Stadyumu'nda gerçekleşecek ve beIN SPORTS 3 kanalından canlı aktarılacak.



Maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcıları ise; Mehmet Kısal, Azad İlhan ve Raşit Yorgancılar olacak. Mücadelenin VAR hakemliğini de Sarper Barış Saka yürütecek.