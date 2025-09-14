Kocaelispor, Gaziantep'e konuk oluyor! Gaziantep - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmaları arasından Gaziantep - Kocaelispor müsabakası yer alıyor. Takımlar 3 puanı hanelerine yazdırmak için yeşil sahada top koşturacak. Gaziantep son dört maçın 2'sini galip, 2'sini de mağlup tamamladı. Kocaelispor ise dört maçın 3'ünden mağlup, 1'inden de berabere ayrıldı. İşte, Gaziantep - Kocaelispor maçı canlı yayın bilgisi...
Gaziantep Futbol Kulübü, Kocaelispor'u konuk ediyor. 2025-2026 sezonu heyecanlı başladı. Kocaelispor şu ana kadar ligde çıktığı maçlardan zaferle dönemedi. Taraftarlar Gaziantep - Kocaelispor maçının saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair detayları araştırıyor.
GAZİANTEP - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Gaziantep ile Kocaelispor 14 Eylül Pazar günü saat 19:00'da karşılaşıyor. Maç, Gaziantep Stadyumu'nda gerçekleşecek ve beIN SPORTS 3 kanalından canlı aktarılacak.
Maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcıları ise; Mehmet Kısal, Azad İlhan ve Raşit Yorgancılar olacak. Mücadelenin VAR hakemliğini de Sarper Barış Saka yürütecek.