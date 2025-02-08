Kocaelispor için Aboubakar iddiası: "Anlaşma sağladı"

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Hatayspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Vincent Aboubakar için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ajansspor'un haberine göre, Kamerunlu golcünün Trendyol 1. Lig lideri Kocaelispor ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Her iki tarafın da anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, Aboubakar'ın Kocaelispor'a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu sezon Hatayspor formasıyla 18 resmi maça çıkan Aboubakar, bu mücadelelerde 6 kez gol sevinci yaşarken, 2 asistlik katkı verdi.