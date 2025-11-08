Kocaelispor ile Galatasaray 41. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray yarın saat 17.00'de Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet ve 2 beraberlikle aldığı 29 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Yeşil-siyahlılar ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 11 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligde yoluna yenilgisiz devam eden ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı sonuçlar alan Galatasaray, milli maçlar için verilecek ara öncesinde kayıp yaşamak istemiyor.

İKİ TAKIM 41. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Kocaelispor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 40 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 25 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar da 6 kez rakibini mağlup etti. 9 müsabaka ise berabere sona erdi. İki takım son olarak 22 Şubat 2009 tarihinde İstanbul'da rakip oldu ve Kocaelispor 5-2'lik skorla maçı kazandı.

GALATASARAY 19 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a konuk olduğu müsabakada mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu derbinin ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmanın 17'sinden galip ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı. Aslan, ligde geçtiğimiz hafta evinde mücadele ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

LİGDE SON 9 DEPLASMANDA KAZANDI

Galatasaray, ligde deplasmanda oynadığı son 9 karşılaşmada puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a Dolmabahçe'de mağlup olduktan sonra dış sahada geçen sezon 4, bu sezon da 5 olmak üzere 9 maça çıktı ve hepsini kazandı. Cimbom, bu 9 müsabakanın 6'sında da gol yemedi. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda şu ana kadar deplasmanda Gaziantep FK, Kayserispor, Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir ile mücadele etti.

EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan haftalarda hem hücumda ve hem de savunmada gösterdiği performansla zirvede bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, çıktığı 11 müsabakada rakip fileleri 25 kez havalandırdı, kalesinde ise 5 gol gördü. Cimbom ayrıca 6 kez de gol yemeden maçı tamamladı.

ÇAĞDAŞ ALTAY YÖNETECEK

Kocaelispor ile Galatasaray arasında oynanacak maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Bilal Gölen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.