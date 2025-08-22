NTV.COM.TR

Süper Lig'deki ilk iki maçından yenilgiyle ayrılan Kocaelispor, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

Kocaelispor, kötü gidişe Fenerbahçe karşısında dur demek istiyor

Kocaelispor, Trendyol 'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Trabzonspor ve Samsunspor maçlarından mağlubiyetle ayrılan Körfez temsilcisi, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk puan ya da puanlarını almaya çalışacak.

Yeşil-siyahlı ekipte, kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska karşılaşmada forma giyemeyecek.

