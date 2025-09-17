Kocaelispor, Süper Lig'in ilk 5 haftasında umduğunu bulamadı

Kocaelispor, 2008-09 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig’e, 16 yıllık hasretin ardından yükseldi. Körfez temsilcisi, geride kalan 5 haftalık periyotta teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Yeşil-siyahlı ekip, ligin birinci haftasında deplasmanda konuk olduğu Trabzonspor’a 1-0, ikinci hafta evinde ağırladığı Samsunspor’a 1-0 ve üçüncü hafta Kadıköy’de Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu. Kocaelispor, ligdeki tek puanını dördüncü haftada evinde 1-1 berabere kaldığı Kayserispor’dan aldı.

Beşinci hafta ise Gaziantep deplasmanından 2-0 mağlup ayrılan ve istediği başlangıcı yapamayan Kocaelispor, ligin 17’nci sırasında bulunuyor.



GOL YOLLARINDA SORUN YAŞIYOR



Kocaelispor, ligdeki 5 maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Körfez temsilcilisinin 2 golünü sezon başında Dinamo Zagreb’den transfer ettiği tecrübeli golcü Bruna Petkovic kaydetti. Petkovic, kendisinin ve takımının ilk golünü üçüncü hafta Fenerbahçe deplasmanında 22’nci dakikada frikikten attı. Kayserispor maçında ise 90+5’inci dakikada rakip fileleri havalandıran Petkovic, takımına 1 puanı getirdi.



LİGİN EN ÇOK GOL YİYEN 4 TAKIMINDAN BİRİ



Kocaelispor, 5 maçta kalesini gole kapatmazken Eyüpspor, Gaziantep FK ve Gençlerbirliği ile ligin en çok gol yiyen 4 takımından biri oldu. Söz konusu takımlar 9 gol yerken, Körfez temsilcisi meşin yuvarlağı 8 kez ağlarında gördü. Yeşil-siyahlı ekip, bu müsabakalara ise 4 farklı stoper tandemiyle çıktı.

İlk hafta Trabzonspor maçında Appindangoye - Wieteska, ikinci hafta Samsunspor maçında Appindangoye - Dijksteel, üçüncü hafta Fenerbahçe ve dördüncü hafta Kayserispor maçında Appindangoye - Syrota, beşinci hafta Gaziantepspor maçında Balogh - Smolcic görev yaptı. Trabzonspor maçında sağ diz ön çapraz bağı kopan Wieteska, 6 ay yeşil sahalardan uzak kalırken, bir diğer stoper Appindangoye ise daha önce 5 sezon formasını terlettiği 1’inci Lig ekiplerinden Sivasspor’a transfer oldu.



11 SARI 2 KIRMIZI KART



Kocaelispor, 5 haftada 11 sarı ve 2 kırmızı kart gördü. 11 sarı kart ile Körfez temsilcisi Konyaspor ile birlikte ligin en çok sarı kart gören 5'inci takımı oldu. Yeşil-siyahlı ekip 2 kırmızı kartla da Göztepe’yle ligin en çok kırmızı kart gören takımı ünvanını paylaştı. 21 Eylül Pazar günü saat 17.00'da evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek Kocaelispor, ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.