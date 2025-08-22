NTV.COM.TR

Kocaelispor taraftarı, Fenerbahçe maçı biletlerini 3 dakikada tüketti!

Fenerbahçe'ye konuk olacak Kocaelispor'da taraftarlar, kendilerine ayrılan biletlerin tamamını 3 dakikada satın aldı.

Trendyol 'in 3. haftasında Kocaelispor, 23 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.30'da 'ye konuk olacak.

Yeşil-siyahlı taraftarlar için Fenerbahçe maçında deplasman tribününde stadyum kapasitesinin yüzde 5'i oranında, 2 bin 250 biletlik yer ayrıldı.

Bin 235 liradan biletler bugün satışa çıktı ve kişi başına bir bilet alma hakkı verilmesine rağmen 3 dakika içinde tüm biletler satıldı.

