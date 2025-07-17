Kocaelispor, yeni golcüsüyle sözleşme imzaladı: Petkovic!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 30 yaşındaki Hırvat santrfor Bruno Petkovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Bruno Petkovic." ifadesine yer verildi.



Petkovic, Körfez Brunga Tesisleri'nde kulüp başkanı Recep Durul'un da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



Son 7 sezondur Hırvatistan Ligi takımlarından Dinamo Zagreb'de forma giyen futbolcu, 2024-2025 sezonunda takımına 26 resmi maçta 6 gol ile katkı sağladı.