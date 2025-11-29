Kocaelispor'a mağlup olan Gençlerbirliği'nde ara vermeden kupa mesaisi
29.11.2025 16:56
AA
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde kupa maçı hazırlıkları başladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 2 Aralık Salı günü deplasmanda Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, Kocaelispor maçının ardından bugün teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde antrenmana çıkan oyuncular, yaklaşık 1,5 saat çalıştı.
Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona eren lig maçında uzun süre forma giyen futbolcular, fitness salonunda yenilenme çalışması yaptı.
Dünkü maçta az süre alan ve forma şansı bulamayan oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan kırmızı-siyahlılar, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.