Kocaelispor'da Appindangoye ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, defans oyuncusu Aaron Appindangoye ile yollarını ayırdı.



Kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Aaron Appindangoye'nin sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Aaron Appindangoye'ye emekleri için teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



33 yaşındaki oyuncu, Kocaelispor formasıyla 2024-25 sezonunda 32, 2025-26 sezonunda ise 4 maça çıktı.